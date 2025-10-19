Prima pagina La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "Maxi Toro, Napoli battuto"

"Maxi Toro". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al k.o. del Napoli in casa del Torino. "Hojlund e McTominay fuoriuso, rabbia Conte", si legge ancora. È il grande ex di giornata, Giovanni Simeone che costa alla squadra di Antonio conte la seconda sconfitta nelle ultime tre partite e regala al popolo granata e a Marco Baroni tre punti d'oro.

Apre con la vittoria dell'Inter, l'edizione odierna della Rosea. Vittoria importantissima dei nerazzurri all'Olimpico grazie alla rete di Bonny, che porta i suoi in testa alla classifica agganciando proprio la Roma ed il Napoli, che poche ore prima aveva perso contro il Torino. "Volo Inter", si legge.