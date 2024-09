Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "L'Italia è rinata"

"L'Italia è rinata" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi, dopo la vittoria per 3-1 in Francia. I Blues segnano dopo 12 secondi con Barcola sfruttando un errore di Di Lorenzo, poi in campo ci sono solo gli Azzurri che rimonta con l'eurogol di Dimarco, l'inserimento vincente di Davide Fratessi e il sigillo finale di Giacomo Raspadori.

Casa Milan - "Nel tunnel di Leao": le polemiche con il Milan, le fatiche con il Portogallo. Il quotidiano rosa prova a raccontare cosa sta succedendo al giocatore rossonero.