Prima pagina La Gazzetta dello Sport si dedica solo al derby: "Senza fine"

"Senza fine". E' la dedica che l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa in prima pagina ad Ornella Vanoni, scomparsa ieri a 91 anni. Il riferimento è al derby di Milano in programma questa sera. Una lotta sportiva fra due compagini, Inter e Milan appunto, che occupano la parte alta della classifica e che, con questa vittoria, possono continuare a tenere il passo del Napoli vittorioso ieri contro l'Atalanta.