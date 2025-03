Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Tutto come prima, l'Inter tiene il punto"

"Tutto come prima, l'Inter tiene il punto", si legge sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Finisce in parità la sfida Scudetto tra Napoli e Inter: "Dimarco, punizione show poi va ko, 1-1 di Billing all'87'. Conte: «Possiamo farcela». Inzaghi e il problema cambi: «Loro hanno meno partite».

Buona occasione invece per la Juventus di Thiago Motta che ora punta il terzo posto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: i bianconeri saranno impegnati domani in casa contro il Verona, in caso di vittoria Koopmeiners e compagni potrebbero accorciare sull'Atalanta.