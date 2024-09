Prima pagina La Stampa: "Juve in bianco, terzo 0-0 di fila e non accadeva da 32 anni"

vedi letture

"Juve in bianco", si legge sull'edizione odierna del quotidiano torinese La Stampa. Nessun gol per la squadra di Thiago Motta: "Con il Napoli altro pari senza gol: è il terzo di fila in campionato, non accadeva da 32 anni. I bianconeri comandano il gioco, ma arrivano poche occasioni".

Il quotidiano prosegue: "Alla Juve non si segna, ma, la Juve, va ancora ancora una volta in bianco quando all'orizzonte si cominciano a vedere i pali della porta avversaria. Non è una questione di mira sballata perché di tiri c'è solo l'ombra, piuttosto sarebbe meglio parlare di azioni che nascono bene e si perdono dentro gli ultimi metri".