Marca - Può un georgiano essere il miglior calciatore al mondo? Kvara come Weah

"Un calciatore della Georgia può essere il miglior al mondo?". E' questo il titolo di un lungo focus di Marca, autorevole quotidiano spagnolo

"Le probabilità che un giocatore nato in Liberia diventasse il migliore del mondo erano scarse, tant'è che fino ad oggi nessun altro africano ha vinto il Pallone d'Oro. Weah è arrivato in Italia per rimpiazzare una leggenda come Van Basten, Kvaratskhelia invece vi è sbarcato per non far rimpiangere Insigne.

Lo Scudetto imminente del Napoli sarebbe il primo dai tempi di Maradona e questo ha portato la stella georgiana a guadagnarsi un soprannome all'altezza: Kvaradona. Lui tiene i piedi per terra e non vuole sentire paragoni con quello che per molti è il miglior giocatore della storia".