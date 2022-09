Mediaset - La probabile formazione per il Torino: Elmas a destra nel tridente, Simeone titolare

Archiviata la sosta per le Nazionali, sabato tornerà in campo la Serie A.

Archiviata la sosta per le Nazionali, sabato tornerà in campo la Serie A. Ad aprire l’ottava giornata ci sarà Napoli-Torino alle ore 15. La redazione di Sportmediaset ipotizza quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Spalletti in vista della gara contro i granata. Recuperato Demme che partirà dalla panchina, Politano ha svolto questa mattina prima un lavoro personalizzato e poi tutta la seduta in gruppo, al suo posto potrebbe esserci Elmas. Simeone è favorito su Raspadori. Ecco le scelte probabili di Luciano Spalletti:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Kvaratskhelia, Simeone.