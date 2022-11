Mediaset - Napoli, ko senza lividi: mai in difficoltà sul campo del Liverpool

Così scrive il portale Sportmediaset sul primo ko stagionale degli azzurri, che mantengono comunque il primo posto nel girone di Champions.

Un po' perché non incide affatto sulla classifica del girone, con gli azzurri che chiudono comunque al primo posto, un po' perché il 2-0 di Anfield è un risultato bugiardo, frutto soltando: di due episodi praticamente in fotocopio nel finale. Due gol evitabili, certo, ma arrivati ormai sostanzialmente a risultato acquisito. Per il resto del match, infatti, gli azzurri hanno giocato alla pari col Liverpool a ritmi altissimi senza andare mai realmente in affanno sul piano del gioco e della manovra.