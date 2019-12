Allenamento pomeridiano per il Napoli che comincia oggi il ritiro in vista della gara contro l'Udinese. A tre giorni dalla sfida del Friuli continuano a lavorare a parte Milik e Allan, oltre a Tonelli e Ghoulam che, a differenza dei primi due, sono da tempo indisponibili e i tempi di recupero restano incerti. Lo ha riferito il Napoli sul proprio sito ufficiale.

PROBLEMI NAPOLI - Non è ancora possibile, oggi, sapere con certezza se i primi due recupereranno oppure no. Il primo, l'attaccante polacco, è stato fermato da una tendinite al pube prima della gara col Genoa. Il secondo ha rimediato un'infrazione alla nona e decima costola dopo uno scontro con Mané nel corso della sfida col Liverpool. Nel caso, in vista di Udine, due assenze pesanti per Ancelotti, che già da tempo sta rinunciando ad entrambi e non solo. Un ostacolo in più per il Napoli in questo periodo difficile. I problemi non finiscono mai...