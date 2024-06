I proprietari della Roma escono allo scoperto: trattativa ufficiale per acquistare club inglese

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - La trattativa dei Friedkin per l'Everton prosegue e il club inglese, per la prima volta, scrive un comunicato a riguardo. "La società - si legge nella nota - ha ricevuto un interesse significativo da diverse parti di tutto rispetto interessate a investire nel Club. Il Club può confermare oggi (21 giugno, ndr) che è stato concesso un periodo di esclusiva al Gruppo Friedkin per portare avanti le trattative per acquisire una partecipazione di maggioranza nell'Everton. Tutte le parti lavoreranno ora insieme per concludere questo processo.

Nel frattempo il Club continuerà a funzionare normalmente". Da Trigoria, intanto, continuano a ribadire come l'eventuale buona riuscita dell'operazione non cambierà i piani della proprietà nei confronti della Roma che rimarrà centrale nel progetto calcistico dei Friedkin. (ANSA).