Rai - Gattuso recupererà due pezzi entro domenica: due azzurri torneranno titolari col Benevento

Il Napoli conta di recuperare qualche pezzo in vista dei prossimi impegni in programma. Giovedì ci sarà il ritorno d'Europa League contro il Granada, domenica il derby campano col Benevento. E proprio per la prossima sfida di campionato Rino Gattuso potrebbe riavere a disposizione due elementi importanti come Andrea Petagna e Diego Demme, entrambi sul viale della ripresa fisica. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.