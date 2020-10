Rai - Rinnovo Gattuso, oggi incontro con ADL: il patron mette sul piatto accordo pluriennale

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sicuramente la visita di De Laurentiis è stata occasione per parlare del rinnovo di Gattuso, uno dei motivi principali. Ieri c'è stato un colloquio tra i due, il patron spinge per cambiare le basi di un accordo che invece sta benissimo a Gattuso, ovvero il biennale secco di 2 mln senza clausole. Il presidente ha preso atto di questa volontà, ma ieri parlando con Gattuso il patron ha detto di volerlo tenere non solo per due ma anche 3.4 anni, la cosa non convince pienamente Gattuso perchè vuole capire se la cosa è migliorativa o meno. Credo che oggi i due stiano proseguendo il discorso avviato ieri su questa nuova fase contrattuale. De Laurentiis e Gattuso in questo momento si saranno detti di fare un passo indietro sul vecchio accordo, o magari si andrà avanti verso un rinnovo ma su basi contrattuali diversi, pluriennali.