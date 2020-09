Repubblica - No alla riapertura degli stadi: ADL minaccia di denunciare il CTS

Non ci sono passi in avanti per la riapertura degli stadi in Italia. Come riportato da Repubblica.it, infatti, il CTS resta fortemente contrario perché ritiene impossibile gestire i flussi di entrata e uscita rispettando il distanziamento sociale. Nonostante un piano presentato dalla Lega Serie A stadio per stadio, non è arrivato l'ok. E - si legge - molti presidenti sono sul piede di guerra, tra cui Aurelio De Laurentiis che avrebbe minacciato di denunciare il CTS.