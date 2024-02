Sky - ADL a Castel Volturno non solo per Calzona: ecco di cosa si sta occupando

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto direttamente da Castel Volturno per raccontare le ultime dopo l'allenamento di oggi

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto direttamente da Castel Volturno per raccontare le ultime dopo l'allenamento di oggi: "A Castel Volturno c'è anche De Laurentiis, arrivato quando la squadra non era ancora scesa in campo. Il presidente è rinchiuso nei suoi uffici e si sta occupando anche della questione centro sportivo.

Zielinski? Garantirebbe qualità in mezzo al campo, è un giocatore da ritrovare. Ci sono ancora un po' di mesi e la qualità del polacco può essere importante in un 4-3-3 a trazione offensiva, per cercare di ritrovare i gol che sono mancati in questo periodo. Osimhen? Dovrebbe giocare comunque lui davanti".