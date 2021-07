Sky - Aia, Calvarese si dimette: decisione presa per motivi di lavoro

Gianpaolo Calvarese si è dimesso dall'Aia per ragioni legate a un'attività imprenditoriale di famiglia, che produce integratori sportivi. L'impossibilità, per evidente conflitto di interessi, di allargare il mercato alla Serie A e alla Serie B ha spinto il 45enne a prendere questa decisione dopo 157 partite dirette nel massimo campionato. Ora il designatore Rocchi ha a disposizione solamente 48 arbitri, invece di 51, viste anche le squalifiche di La Penna e Pasqua, per la vicenda della presunta alterazione dei rimborsi. L'ultima partita in serie A per Calvarese rimarrà Juventus-Inter, con tutte le polemiche che ne sono seguite. A riportare la notizia è la redazione di Sky Sport.