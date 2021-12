Sky - Ballottaggio per il sostituto di Insigne: la probabile formazione per l'Atalanta

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha riferito ai microfoni della tv satellitare le ultime sulla formazione del Napoli, che domani affronterà al Maradona l’Atalanta: “Un solo dubbio per Luciano Spalletti, il tecnico azzurro dovrà scegliere il sostituito di Insigne. E’ ballottaggio 50 e 50 tra Elmas e Ounas, forse nelle ultime ore il macedone ha fatto un passo avanti. Spalletti domani avrà a disposizione solo 18 giocatori. Nessun dubbio in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo ci saranno Lobotka, Demme e Zielinski; in avanti Mertens con Lozano a destra e uno tra Ounas ed Elmas a sinistra”.