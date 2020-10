Sky - Conferme di 4-2-3-1 con l'Atalanta: Bakayoko insidia due azzurri in mediana

Il Napoli a Castel Volturno lavora incessantemente sul perfezionamento del 4-2-3-1, la novità dell'anno rispetto alla scorsa stagione. Secondo Sky Sport, Tiemoué Bakayoko è il giocatore ideale per Rino Gattuso perché capace di destreggiarsi bene in ambo i sistemi tattici. Contro l'Atalanta dovrebbe essere confermato il nuovo modulo e in mediana, accanto a Fabian Ruiz, è vivo il ballottaggio tra l'ultimo arrivato, Stanislav Lobotka e Diego Demme.