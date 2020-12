Sky - Delusione Napoli, squadra subito in ritiro verso il Torino

La sconfitta del Napoli contro la Lazio non è andata giù evidentemente alla dirigenza e all'area tecnica. Secondo quanto ha riferito Sky Sport, il Napoli andrà in ritiro da stasera per trovare la concentrazione giusta per l'ultimo impegno del campionato primi della sosta nataliza, mercoledì contro il Torino. Gattuso sarà privo di Mertens, Osimhen, Koulibaly e Lozano