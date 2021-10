Sky - Due ballottaggi, Lozano in vantaggio su Politano: la probabile formazione per Firenze

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha dato sul suo sito le ultime sulla formazione del Napoli che domani affronterà al Franchi di Firenze la Fiorentina: "Dopo il rosso rimediato in coppa giovedì, Luciano Spalletti regala continuità a Mario Rui sulla sinistra. Difesa conclusa da Di Lorenzo e Koulibaly, con Rrahmani che può vincere ancora il ballottaggio con Manolas al centro della difesa. Ballottaggio anche in avanti con Lozano in vantaggio su Politano e Insigne-Osimhen a completare il reparto".

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.