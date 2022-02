Sky - Guerra in Ucraina, De Zerbi e il suo staff hanno lasciato Kiev in treno

Il tecnico italiano insieme al suo staff dovrebbero arrivare alla frontiera a notte fonda.

Roberto De Zerbi e il suo staff sono riusciti a lasciare Kiev, dove lo Shakhtar si trovava dopo il ritiro invernale in Turchia. Il tecnico italiano dello Shakhtar Donetsk, che era rimasto in Ucraina per stare vicino ai suoi ragazzi, ha lasciato Kiev in treno qualche ora fa insieme al suo staff e dovrebbero arrivare alla frontiera a notte fonda. Dopodiché, lui, il vice Possanzini e tutti i collaboratori raggiungeranno l'Italia. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.