Sky - Infortunio Politano, c'è cauto ottimismo: possibile rientro con la Cremonese

L’inviato Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha aggiornato la situazione legata all’infortunio di Matteo Politano: “Con Osimhen può rientrare anche Politano nella trasferta di Cremona. Anche se l'infortunio di Politano si potrebbe guardare con un minimo di ottimismo in più: la distorsione alla caviglia non è di grande entità. Nel dritto già va bene il ragazzo, magari nel dribbling e in alcuni movimenti non è ancora al meglio. E quindi si attende il suo rientro".