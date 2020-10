Sky - Insigne, solo una noia muscolare da gestire: non rischierà col Sassuolo

A due giorni da Napoli-Sassuolo, è impossibile pensare che Lorenzo Insigne possa recuperare. Il suo infortunio non è grave, ma almeno per una partita non rischierà. Poi si vedrà, si valuterà giorno per giorno, ma per fortuna il problema alla coscia sinistra si è rivelato più un fastidio da gestire, come ha fatto benissimo finora dal numero 24, fermandosi subito sul campo della Real Sociedad. A riportarlo è Sky Sport.