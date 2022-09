Sky - La probabile formazione dell’Italia: Raspadori titolare da attaccante esterno

Dopo il 5-2 subito contro la Germania lo scorso giugno, riprende la Nations League dell'Italia che domani alle 20:45 se la vedrà contro l’Inghilterra

Dopo il 5-2 subito contro la Germania lo scorso giugno, riprende la Nations League dell'Italia che domani alle 20:45 se la vedrà contro l’Inghilterra. Gli azzurri al momento si trovano a 5 punti nel gruppo 3 della Lega in A. A comandare il raggruppamento con 7 punti l'Ungheria, secondi i tedeschi con 6 e ultima l'Inghilterra con 2.

L'Italia, stando a quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe schierarsi con il solito 4-3-3. Donnarumma in porta, difesa composta da Di Lorenzo ed Emerson sulla fasce con Bonucci e Bastoni al centro. Jorginho, Pobega e Barella a centrocampo, mentre in attacco Immobile prima punta con Gabbiadini a destra e Raspadori a sinistra, al momento in vantaggio su Grifo per l'ultimo posto in attacco.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Pobega; Gabbiadini, Immobile, Raspadori. CT: Mancini.