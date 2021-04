Sky - La probabile formazione della Lazio: un solo dubbio per Inzaghi

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha riportato sul proprio sito le ultime della formazione della Lazio, di scena domani sera al Maradona contro il Napoli. Inzaghi, ancora assente per Covid-19, dovrebbe riproporre l’11 che ha battuto il Benevento. Tra i pali confermato l'ex Reina con il solito Acerbi tra Radu e Marusic. A centrocampo l’unico grande dubbio: Luis Alberto non ha completato la rifinitura a causa del riacutizzarsi del problema alla caviglia che già lo aveva tenuto fuori con lo Spezia. Nel caso non dovesse farcela al suo posto giocherà Andreas Pereira. Dall’altra parte Milinkovic-Savic, con Leiva in regia, recuperato dopo un affaticamento al polpaccio. Nessun dubbio, invece, in attacco, dove ci sarà Correa ad agire a supporto di Ciro Immobile.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares, Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi (in panchina Farris).