Sky - La probabile formazione: solo 4 cambi, confermato tutto l'attacco

Domani inizia l'Europa League ma Gattuso non ha alcuna intenzione di pensare a un turnover massiccio. Per il Napoli in porta ci dovrebbe essere Meret, linea a 4 con Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Gattuso dovrebbe optare per la coppia Lobotka-Fabiàn. In attacco, alle spalle di Osimhen dovrebbe agire il trio Politano, Mertens e Lozano. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito.