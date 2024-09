Sky - Marfella trova squadra: l'ex azzurro sta per firmare con un club di Serie B

vedi letture

Operazione a sorpresa per il Bari. Un ritorno nel pacchetto portieri. Come svelato da Sky Sport, in biancorosso arriva Davide Marfella, attualmente svincolato. L'estremo difensore, lo ricordiamo, fu protagonista nell'annata della promozione dalla D alla C. Con il Bari, poi, non aveva mai perso affetto e legame.

Un viso noto ovviamente anche ai tifosi del Napoli. Marfella è stato il terzo portiere del Napoli nell'annata dello Scudetto. Pur non scendendo mai in campo, l'estremo difensore fu molto attivo nello spogliatoio.