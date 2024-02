Sky - Non solo Hamsik: altri due big di Sarri spingevano per Calzona allenatore

Entrambi, avendo lavorato con lui ai tempi di Sarri, erano consapevoli delle sue qualità e delle sue intuizioni

Non solo Hamsik. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in passato anche Mertens e Ghoulam hanno sempre spinto per concedere a Francesco Calzona un'occasione da primo allenatore. Entrambi, avendo lavorato con lui ai tempi di Sarri, erano consapevoli delle sue qualità e delle sue intuizioni. Calzona, a quanto pare, incideva molto a livello tattico e fu importante per tanti giocatori.