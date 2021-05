Sky - Osimhen non è mai stato meglio: è avanti su Mertens per il posto con lo Spezia

Da quando è tornato, nelle ultime dieci partite, Victor Osimhen ha segnato praticamente un gol a partita, una rete ogni 96'. Contro lo Spezia dovrebbe esserci di nuovo lui dal primo momento, è in vantaggio nel ballottaggio con Dries Mertens, apparso poco brillante nelle ultime uscite. Rino Gattuso si gode l'abbondanza in attacco e prima di sabato non prenderà una decisione definitiva: chi starà meglio tra Osimhen e Mertens giocherà. A riportarlo è Sky Sport.