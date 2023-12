Sky - Osimhen non è partito solo: il Napoli gli ha messo a disposizione una figura per il Braga

Osimhen non è a Castel Volturno alla vigilia del match cruciale contro il Braga perché impegnato stasera nella cerimonia del Pallone d'Oro africano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' un po' la notizia del giorno: Victor Osimhen non è a Castel Volturno alla vigilia del match cruciale contro il Braga perché impegnato stasera nella cerimonia del Pallone d'Oro africano, che si terrà a Marrakech, in Marocco. L'ex Lille è in gara con Hakimi e Salah per vincere il prestigioso riconoscimento personale.

Oggi il centravanti nigeriano è volato con un jet privato nel paese nordafricano. E non da solo. Stando a quanto riferito da Sky Sport, con lui sono partiti Roberto Calenda, il suo procuratore, ma soprattutto un fisioterapista messogli a disposizione dal Napoli per gestire queste ore, in vista della partita di Champions League.