Sky - Quando ADL è andato in Lega persone a lui vicine erano già positive: ora valuta il trasferimento

Aurelio De Laurentiis è risultato positivo (sintomatico) al Covid-19 e le sue condizioni di salute - così come quelle della sua famiglia - saranno monitorate ora per ora. Sky Sport condanna la scelta del presidente del Napoli di presentarsi all'Assemblea di Lega nella giornata di martedì in quanto - secondo il vice-direttore dell'emittente Matteo Marani - una serie di persone a lui vicine era già risultata positiva. Adesso De Laurentiis, che si trova in isolamento a Capri, starebbe valutando la possibilità di trasferirsi a Roma insieme alla sua famiglia per farsi curare dai suoi medici di fiducia.