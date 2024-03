Sky - Salgono le quotazioni di Osimhen: è ballottaggio con Raspa. Da valutare Anguissa

Da Castel Volturno, l'inviato Sky Massimo Ugolini, riferisce ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime sulle condizioni di Osimhen e non solo.

Da Castel Volturno, l'inviato Sky Massimo Ugolini, riferisce ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime sulle condizioni di Osimhen e non solo: "Segnali positivi da parte di Victor Osimhen nell’ultimo allenamento in vista dell’Inter. Salgono le quotazioni di Osimhen per avere una maglia da titolare in ballottaggio con Raspadori. A San Siro ci sarà un po’ di turnover, da valutare le condizioni di Anguissa, un po’ affaticato. Nella linea a quattro difensiva, stavolta, dovrebbe partire Olivera e non Mario Rui”.