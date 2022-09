Sky - Spalletti rimanda il turnover: solo due i principali dubbi contro il Torino

Secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre al ballottaggio tra Lozano e Politano, sono principalmente due i dubbi di formazione.

"Domani non penso di cambiare la solita formazione”. Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Torino anche del turn-over, facendo capire che contro i granata saranno pochi i cambi di formazione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre al ballottaggio tra Lozano e Politano, sono principalmente due i dubbi di formazione. Il primo riguarda Juan Jesus che può essere un’opzione in difesa per far rifiatare Kim o Rrahmani, l’altro in attacco. Giacomo Raspadori scalpita dopo i due gol con l’Italia e contende il posto da titolare a Simeone.