Sportmediaset - Già in serata la sentenza su Juve-Napoli: ADL può arrivare fino al Tas

Giornata importante per il Napoli, che oggi conoscerà la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulla sfida fantasma alla Juve. Ne parla il portale Sportmediaset: "Il ricorso sarà esaminato dal Collegio, presieduto dall'ex ministro Frattini, a sezioni unite. De Laurentiis ha affiancato a Grassani l'avvocato amministrativista romano Enrico Lubrano, esperto anche in diritto sportivo. La Figc (come la Juventus) ha scelto di non costituirsi, come accade quando ci sono contenziosi tra due club, e non porterà dunque elementi nuovi in sede dibattimentale.

L'esito è atteso già in serata. In caso di ulteriore sentenza sfavorevole, i partenopei potranno poi ricorrere ancora al Tar, al Consiglio di Stato e infine al Tas".