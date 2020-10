The Athletic racconta Cavani: "E' come CR7! Tifosi del Napoli infuriati quando andò via"

La sua partenza dal Paris Saint-Germain non è stata indolore come ci si poteva aspettare, essendo stato uno dei migliori giocatori nella storia del club. A Edinson Cavani non è stato offerto il rinnovo e già nell'ultima stagione era stato scavalcato nelle gerarchie da Mauro Icardi. Così, il Matador si è ritrovato libero e ha accettato l'offerta del Manchester United. The Athletic ha provato a indagare sullo stato di forma dell'attaccante uruguaiano, scoprendo cose molto interessanti: "Non ha grasso, è tutto muscoli e sembra un dio greco. La sua percentuale di grasso corporeo è incredibile. È in forma, mostra grande intensità e corre come un matto ", ha detto una fonte dei Red Devils. "È un professionista di altissimo livello. Al Napoli correva da solo ed era il primo ad arrivare e l'ultimo a finire. È come Cristiano Ronaldo, sempre concentrato sul corpo, professionista esemplare e un po' egoista in campo. Vuole tirare ogni rigore e finalizzare ogni contropiede, un vero killer in campo. Inoltre, è molto amato dai compagni e i tifosi del Napoli si infuriarono quando andò via".