I tifosi hanno scelto: ecco chi è l'MVP azzurro del mese di dicembre

di Pierpaolo Matrone

David Neres eletto Player of the Month di Dicembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese.

A Dicembre David è salito in cattedra con una serie di partite meravigliose, coronate dalla doppietta nella finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna e dalla rete in semifinale al cospetto del Milan. Per il calciatore brasiliano anche un assist nel match vinto al Maradona contro la Juventus. Complimenti a David, POTM di Dicembre powered by MSC!