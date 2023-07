Tmw - Garcia riavvicina Osimhen, conferma l'addio di Kim e attende il sostituto

Si inizia a fare sul serio a Dimaro. Primo vero giorno di lavoro, con due sedute subito molto intense, ed enorme entusiasmo.

Fonte: Antonio Gaito per Tuttomercatoweb.com

Si inizia a fare sul serio a Dimaro. Primo vero giorno di lavoro, con due sedute subito molto intense, ed enorme entusiasmo col sold-out delle nuove tribunette per 1700 tifosi a spingere il nuovo Napoli di Rudi Garcia e probabilmente altrettanti all'esterno tra lo store ed il percorso che porta a poter fotografare la Coppa. Al termine della seconda seduta, il tecnico del Napoli è stato poi protagonista in conferenza stampa, rispondendo in maniera chiara, diretta e fornendo anche alcune indicazioni importanti sul mercato.

Osimhen vuole restare

A partire dal nigeriano che attende nei prossimi giorni a Dimaro: "Sì, ovviamente l'ho sentito. Posso assicurare che vuole rimanere, è contento di essere con noi e vuole fare ancora grandi cose", le parole del tecnico del Napoli. Nessuna chiusura, dunque, da parte del capocannoniere del campionato, anzi presto sarà in ritiro anche se la situazione per il rinnovo per ora non si sblocca.

Ed il sostituto di Kim?

"Un allenatore vuole avere il più presto possibile la rosa al completo, ma è utopia. Abbiamo tempo per trovare il nuovo centrale. Il club ci lavora da un po', abbiamo delle possibilità, ma vogliamo essere il più sicuri è possibili. Per cui valutiamo. Poi c'è anche l'aspetto economico", il passaggio di Garcia, dopo aver confermato l'addio di Kim nonostante i rumors dalla Germania su problematiche relativa alla clausola.