Tmw - L'incredibile Top 11 degli esclusi dal Mondiale: Salah e Chiesa tengono Insigne in panca

Tanta Italia, e non potrebbe essere altrimenti. I campioni d'Europa non parteciperanno ai Mondiali: è successo solo a Danimarca e Grecia, ultima volta nel 2006, ma per ovvie ragioni non può essere la stessa cosa. Gli azzurri guidano per distacco la top 11 dei giocatori che, a partire dal sorteggio che inizierà oggi alle 18, i Mondiali di Qatar 2022 li guarderanno al massimo dal televisore di casa. Tra le altre esclusioni eccellenti, a livello di nazionali, spiccano Egitto, Nigeria e Colombia. Più complicato parlare del Cile a fine ciclo o di nazionali come Norvegia e Slovacchia, pur se in forte crescita.

E Ibra? Nella top 11 che leggete sotto, Zlatan finisce in panchina. La ragione è semplice: l'ultimo Mondiale, peraltro senza segnare, l'ha disputato vent'anni fa. Esclusione eccellente sì, ma come centravanti il presente e il futuro ha le fattezze di Haaland. Menzione d'obbligo per Bonucci e Chiellini, professori di Harvard che non potranno dare lezioni. Sfuma anche la grande occasione di Salah, che senza la rassegna iridata vede allontanarsi anche il sogno di diventare Pallone d'Oro a fine anno.

Chi guarderà i Mondiali alla tv (3-4-3): Donnarumma; Bonucci, Alaba, Chiellini; Cuadrado, Verratti, Jorginho, Mahrez; Salah, Haaland, Chiesa. A disposizione: Oblak, Skriniar, Bastoni, Ndidi, Barella, Kessie, Vidal, Luis Diaz, Ibrahimovic, Osimhen, Insigne.