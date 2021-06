Tmw - La priorità del Napoli sul mercato rischia di slittare

Al di là di un mediano per sostituire Bakayoko nel pacchetto di centrocampisti, la vera necessità di mercato del Napoli resta il laterale sinistro. Con l'addio di Hysaj, adattato sulla corsia mancina negli ultimi mesi, e l'ennesimo infortunio per Ghoulam, resta il solo Mario Rui (tra l'altro proposto anche come contropartita tecnica in varie operazioni). Il Napoli ha come priorità di intervenire dopo anni per una pedina a sinistra, ma Luciano Spalletti rischia di dover aspettare ben oltre il primo ritiro estivo (a Dimaro dal 15 al 25 luglio).

Il primo nome è sempre quello di Emerson Palmieri, ai margini del Chelsea ed impegnato con l'Italia agli Europei, che proprio Luciano Spalletti lanciò da giovanissimo nella sua Roma. Un solo anno di contratto con gli inglesi, che però per il momento non vanno sotto i 10mln di euro e, inoltre, l'ingaggio da 4mln richiede una spalmatura ulteriore oltre a quella del decreto crescita. Le alternative non mancano: da Nuno Tavares, 2000 del Benfica valutato non meno di 15mln di euro, a Reinildo Mandava del Lille, ma che tratta il rinnovo con i francesi. Più indietro nella lista del ds Giuntoli il greco Lykogiannis del Cagliari, alternativa qualora non dovessero sbloccarsi gli obiettivi principali.