Tmw - La probabile formazione per il Verona: tornano i big, ora c'è il dubbio modulo

Vietato sbagliare per il Napoli, che contro il Verona cerca una vittoria fondamentale per restare agganciato al treno Champions. Mazzarri ritrova Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste (squalificati con la Lazio), riabbraccia Anguissa di ritorno dalla Coppa D’Africa e potrà contare su Natan che ha recuperato dall’infortunio subito contro la Juventus.

Qualche dubbio sul modulo scelto, che per l’infortunio last minute di Zielinski (affaticamento muscolare) potrebbe essere ancora il 3-4-3 con Gollini tra i pali (Meret ancora out) e difesa composta da Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus. A centrocampo Lobotka con Anguissa, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. In attacco Simeone è in vantaggio su Raspadori per il ruolo di prima punta, con Kvara e Politano sugli esterni. A riportarlo è TMW.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia