Nuova vita per Lindstrom? Allegri lo lancia dal 1’ e gli cambia ruolo

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Sorpresa Jesper Lindstrom. Il giocatore danese titolare contro l'Arezzo. Allegri gli dà fiducia e ci punta nel ruolo di mezzala a sinistra al posto di McTominay che è ancora assente. In quella posizione in questi giorni aveva giocato anche Vergara ma per l'esordio stagionale, Allegri ha scelto di affidarsi all'esterno che dunque cambia ruolo e che in attesa di eventuali novità dal mercato alla possibilità di mettersi in mostra con il nuovo allenatore.