Altro che 3-5-2, Allegri torna al passato: confermato il vecchio modulo

vedi letture

E' presto per dirlo, la rosa è ancora incompleta, mancano diversi big, però ecco il primo indizio da Dimaro. Nella prima amichevole, col Napoli in campo contro l'Arezzo, Allegri ha scelto il 4-3-3 come modulo di partenza (4-4-2 senza palla con Lindstrom accanto a Hojlund), ovvero quello provato in questi primi giorni di lavoro in Trentino. Un 4-3-3 classico con interpreti certamente inediti: con Lindstrom mezzala, Giovane esterno, ad esempio. Ma la prima indicazione tattica è questa e smentisce chi in questi giorni parlava di altri moduli o del classico 3-5-2 utilizzato anche al Milan da Allegri. Il nuovo allenatore del Napoli torna al passato, almeno al momento, col 4-3-3.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson. A disp.: Pugliese, Contini, Milinkovic, Garofalo, Marianucci, Baridò, Lucca, Politano, Folorunsho, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Rao, Pereyra, Spinazzola, Lobotka. All. Allegri