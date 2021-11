Tmw - Le pagelle dell’Italia - 5 per Insigne: non è un 9 e Mancini si è arreso

L’italia non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 a Belfast contro l'Irlanda del Nord e ha perso il primo posto nel gruppo C, gettandosi nelle incerte acque di un play-off difficile, fatto di semifinale ed eventuale finale in gara unica. La redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli azzurri:

Donnarumma 5 - Mai veramente impegnato, nel finale esce malissimo ma viene salvato da Bonucci.

Di Lorenzo 6 - Potrebbe bissare il gol contro la Svizzera già dopo 9 minuti, legge meglio degli altri la verticalizzazione di Jorginho ma Peacock-Farrell lo ferma con una parata tutto istinto.

Bonucci 6 - Fa quello che deve, e non è molto visto che l'Irlanda del Nord si limita principalmente a difendere lo 0-0.

Acerbi 6 - A differenza di venerdì sera non commette sbavature. Consolazione amara.

Emerson Palmieri 5.5 - Spinge meno rispetto alla sfida contro la Svizzera. Dovrebbe osare di più ma non lo fa praticamente mai. Dall'80 Scamacca s.v.

Tonali 5 - Tanta voglia, ma poca lucidità. Si becca dopo pochi minuti un giallo che condiziona sia lui che Mancini, col ct che all'intervallo - per non correre il rischio di restare in dieci - lo lascia in panchina. Dal 46esimo Cristante 5 - Il suo ingresso non serve per dare più ordine al centrocampo.

Jorginho 4.5 - Non c'è, non è lui. Una sola verticalizzazione delle sue, poi tanti errori. Condizionato dal peso dei rigori falliti, non è sereno. Dal 68esimo Locatelli 5 - Entra quando l'Italia ha già totalmente perso la lucidità.

Barella 5 - Mancini era convinto in una gara di Barella diversa da quella contro la Svizzera ma non è stata poi così diversa. Un po' più presente nel gioco ma mai determinante. Dal 64esimo Belotti 5 - Entra per dare peso all'attacco azzurro ma viene ben neutralizzato dai centrali avversari.

Berardi 5 - Il migliore contro la Svizzera ha fornito questa sera una prestazione troppo normale: una sola vera occasione direttamente da calcio piazzato. Poche giocate in velocità, troppe pause.

Insigne 5 - Quello di centravanti non è il suo ruolo. Stasera, anche per Mancini, è arrivata la prova definitiva. Dopo un'ora di gioco si è arreso anche il ct: l'ha rispostato sulla fascia sinistra ancor prima dell'ingresso di Belotti. Dal 68esimo Bernardeschi 5 - Come gli altri giocatori subentrati, non riesce a dare una svolta alla partita.

Chiesa 5 - Viene servito troppo poco ma anche quando ciò accade è poco ispirato.

Roberto Mancini 4 - Aveva chiesto alla squadra di giocare senza ansia ma in campo è accaduto esattamente il contrario. Non paga la scelta del falso centravanti, né quella di confermare la fiducia a Jorginho, impalpabile in cabina di regia. Il principale protagonista della vittoria dell'Europeo deve ora fare i conti con una nuova realtà, inedita. E capire i motivi di questo triplo passo indietro.