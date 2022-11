Tmw - Parte il Mondiale con soltanto 5 azzurri e difficilmente faranno tanta strada

Dopo una prima parte di stagione a ritmi record ed una proiezione di oltre 100 punti, il Napoli punta a tornare con lo stesso passo

Dopo una prima parte di stagione a ritmi record ed una proiezione di oltre 100 punti, il Napoli punta a tornare con lo stesso passo anche dopo la sosta mondiale. Il ritiro ad Antalya di inizio dicembre (ancora da ufficializzare ) dovrebbe aiutare in questo senso Spalletti e lo staff in vista della ripresa subito contro l'Inter, ma l'attenzione è anche sul Mondiale che però dovrebbe condizionare solo minimamente. Spalletti infatti sarà inizialmente privo soltanto di cinque elementi: Kim (Corea del Sud), Lozano (Messico), Olivera (Uruguay), Zielinski (Polonia) e Anguissa (Camerun).

Al massimo agli ottavi?

Non parliamo certamente di nazionali indicate tra quelle per la vittoria finale. Salvo sorprese particolari, infatti, non dovrebbero fare molta strada e alcuni dovrebbero eliminarsi a vicenda: è il caso di Lozano e Zielinski, inseriti entrambi nel gruppo C dell'Argentina, ma anche di Kim e Olivera che se la giocheranno nel gruppo H del Portogallo. Per il Camerun di Anguissa invece il Gruppo G, ultra-competitivo con Brasile, Serbia e Svizzera.

Presto di ritorno?

Facile immaginare che gran parte dei 5 azzurri potrebbe fermarsi alla fase a gironi e quindi lasciare il Qatar già entro il 2 dicembre. In quel caso, dopo qualche giorno di vacanza, tornerebbero a disposizione per il ritiro in Turchia (ancora da ufficializzare) o subito dopo a Castel Volturno per finalizzare la preparazione alla sfida subito delicatissima sul campo dell'Inter. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.