TMW - Spalletti perde di nuovo Insigne: diverse novità contro lo Spezia

Nulla da fare. Quest'ultimo periodo resta stregato per Lorenzo Insigne: dopo l'infortunio e la ricaduta nel match con l'Empoli, quando sembrava pronto per giocare col ritorno in gruppo, il capitano del Napoli s'è fermato per sintomi influenzali che hanno portato ieri alla positività per il Covid. Luciano Spalletti non potrà contare quindi su Insigne nemmeno per l'ultimo match dell'anno, ma anche del girone d'andata, contro lo Spezia: "Dobbiamo affrontare il rischio che possa succedere sempre qualcosa di nuovo - le parole di Spalletti in conferenza - non si fa il riassunto delle gare non vinte ricordando i problemi di quel periodo. Abbiamo davanti una gara difficile e dobbiamo affrontarla come se fosse un continuo di Milano. Ci dispiace per quelli fuori, ma quelli dentro devono sapere il loro comportamento".

Un recupero ed il ritorno di Mertens

Il tecnico potrà contare però sulla crescita di condizione degli elementi rientrati da poco e che sono subentrati a Milano. A partire da Lobotka, in evidenza già nel secondo tempo di San Siro, che potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Anguissa. In attacco Politano può lanciare finalmente la candidatura per una maglia da titolare a destra, nel terzetto con Zielinski ed Elmas dietro stavolta Mertens, che si riprenderà il posto alla guida dell'attacco. Il recupero vero e proprio rispetto a Milano riguarda Mario Rui: potrebbe riprendersi l'out mancino, permettendo a Di Lorenzo di tornare a destra nel suo ruolo naturale, ma Spalletti deciderà all'ultimo prendendosi tutto il tempo per valutare le condizioni del portoghese. Dopo quanto accaduto ad Insigne, la linea è di non prendersi alcun rischio.