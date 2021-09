Tmw - Spalletti ritrova Osimhen ma rischia di perdere due centrocampisti

Victor Osimhen potrà giocare contro la Juventus. Ieri la Corte Sportiva d'Appello ha accolto il ricorso del Napoli, dimezzando la squalifica di due giornate all'attaccante nigeriano. Una decisione attesa da Spalletti, ed ovviamente dal club, considerando anche il precedente di Ciro Immobile - inserito nel ricorso - punito con una sola giornata per uno schiaffo di reazione a Vidal a gioco fermo. Nella stessa giornata Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro dell'Italia per problemi personali: niente sfida alla Lituania ma dovrebbe riuscire ad aggregarsi al gruppo a Castel Volturno nei prossimi giorni.

Le notizie negative arrivano per il centrocampo. E' scattato l'allarme per Piotr Zielinski perché il Ct della Polonia, Paulo Sousa, ha annunciato ieri l'indisponibilità per il match molto atteso contro l'Inghilterra in programma questa sera. "Non è ancora pronto", le parole del Ct che aprono anche alla riflessione sull'opportunità di convocarlo dopo l'infortunio rimediato col Venezia e che evidentemente ancora oggi non ha superato del tutto. Da valutare invece le condizioni di Stanislav Lobotka, uscito per infortunio - dovrebbe trattarsi di un problema di natura muscolare - nella sfida della Slovacchia contro Cipro. Due situazioni che potrebbero complicare non poco i piani di Spalletti che si ritroverebbe a dover lanciare - nel terzetto con Fabian ed Elmas - subito Anguissa (che domani scenderà in campo col Camerun) dopo un solo allenamento in assoluto in maglia azzurra.