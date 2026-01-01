Tuttonapoli Top10 Gare 2025 - 4° posto: Parma al cardiopalma! Gli azzurri vedono il traguardo

E’ l’annata del double! Il 23 maggio il Napoli conquista il quarto scudetto e chiude in bellezza l’anno alzando anche la Supercoppa italiana il 22 dicembre. Il 2025 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata. (qui la classifica completa). Al quarto posto c’è lo 0-0 al Tardini con il Parma, il Napoli resta primo con un punto di vantaggio sull'Inter ad una sola giornata dalla fine.

4) PARMA-NAPOLI 0-0 (18 maggio). E’ una sera da infarto per il popolo azzurro, tappa emblematica del finale di stagione azzurro che porterà ad una sola vittoria dallo scudetto. E’ una gara ad altissima tensione, complice il turno giocato in contemporanea con la rivale Inter, staccata dagli azzurri di un solo punto. La squadra di Conte si presenta al Tardini da capolista con l’obbligo di vincere per restare in vetta, ma con energie mentali e fisiche ormai ridotte al minimo.

Il pareggio senza reti racconta una partita più bloccata che spettacolare, figlia del peso della classifica, delle pressioni del momento e di Inter-Lazio che si gioca a San Siro. Il Napoli non trova la rete vittoria, con un orecchio all’altro campo vive un’incredibile girandola di emozioni: dalla doppietta di Pedro a Milano che riprende due volte l’Inter, al rigore tolto a Neres, al gol annullato ad Arnautovic per fuorigioco al 96’. Finisce con Conte che litigando con la panchina del Parma si fa cacciare e salterà l’ultima di campionato, ma che poi al triplice fischio torna in campo per esultare sotto al Settore Ospiti con tutta la squadra. Gli azzurri sono consapevoli che lo scudetto è lì, “Adesso andiamocelo a prendere!”: è il comando di Conte a suoi prodi.