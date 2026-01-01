Tuttonapoli Top10 Gol 2025 - Quarto posto per Anguissa: l'ha rifatto anche con l'Inter

Un anno di gol belli, decisivi, storici, indimenticabili. Come ogni 31 dicembre, ecco la classifica delle dieci reti più belle di questa stagione per la squadra di Conte. Un 2025 che ha portato in bacheca lo scudetto e la Supercoppa. Tanti protagonisti in vetrina: McTominay, Anguissa, Neres, Hojlund, De Bruyne, Lukaku. Non è stato facile scegliere tra tante prodezze. Ecco le nostre. Ecco le singole posizioni dopo che la nostra redazione ha stilato la classifica, come ogni anno, dei gol più belli.

4) Anguissa in Napoli-Inter 3-1 del 25 ottobre

Nel 3-1 all'Inter del 25 ottobre, segnano tutti gol memorabili, tra questi Anguissa che riceve al limite, entra in area di forza e prepotenza e poi col mancino, lasciandosi cadere dal lato opposto, realizza con un tiro secco e potente all'angolino. Dominante, Frank, anche nel 2025.