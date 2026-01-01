Tuttonapoli Top10 Gol 2025 - Quinto posto, benvenuto Neres! Kvaratskhelia chi?

Un anno di gol belli, decisivi, storici, indimenticabili. Come ogni 31 dicembre, ecco la classifica delle dieci reti più belle di questa stagione per la squadra di Conte. Un 2025 che ha portato in bacheca lo scudetto e la Supercoppa. Tanti protagonisti in vetrina: McTominay, Anguissa, Neres, Hojlund, De Bruyne, Lukaku. Non è stato facile scegliere tra tante prodezze. Ecco le nostre. Ecco le singole posizioni dopo che la nostra redazione ha stilato la classifica, come ogni anno, dei gol più belli.

5) Neres in Fiorentina-Napoli 0-3 del 4 gennaio

Il Napoli ha scoperto Neres quando è andato via Kvaratskhelia. Nei giorni del suo addio al Psg, 4 gennaio, mentre il Napoli vinceva 3-0, sbloccava il match proprio l'ex Benfica che partiva da destra, scambiava con Lukaku ed entrava in porta quasi col pallone dopo una piacevole serpentina.