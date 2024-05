“Delirio da Dea, nodo Gasp”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport

“Delirio da Dea, nodo Gasp”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport: "Che festa a Bergamo per l'EuroAtalanta, sull'allenatore resta l'insidia Napoli. Presto l'incontro con Percassi: segnali positivi. Trionfo non solo in campo: il valore della rosa è cresciuto di 200 milioni". Al centro Thiago Motta e il suo futuro alla Juventus: "Juve-Motta, si parte". Focus anche sui giocatori del Torino: "L'Europa, poi via mezzo Toro". In taglio basso l'attenzione è su Lautaro, Theo e Leao.