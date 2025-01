Prima pagina Tuttosport dopo il ko Juve a Napoli: "Motta, crescita zero"

"Motta, crescita zero". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è alla sconfitta della Juventus ieri nel match del "Maradona" contro il Napoli. La squadra di Antonio Conte, sotto 1-0 con il primo gol di Kolo Muani, ha rimontato i bianconeri di Thiago Motta vincendo per 2-1.